Госдеп грозит Ирану ужесточением санкций в случае передачи ракет России

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Соединенные Штаты и их союзники готовы ужесточить санкции против Ирана в случае передачи Тегераном Москве баллистических ракет.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

«Как мы и наши партнеры ясно дали понять и на саммите Группы семи, и на саммите НАТО этим летом, все вместе мы готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продвинется вперед в деле передачи баллистических ракет, что, по нашему мнению, означало бы кардинальное усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины», – утверждал дипломат.