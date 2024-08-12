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Шольц позвонил Пезешкиану и обратился к нему с призывом

Шольц позвонил Пезешкиану и обратился к нему с призывом

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал его сделать все возможное для предотвращения дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом журналистам сообщил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер Германии выразил серьезную обеспокоенность по поводу угрозы возникновения регионального конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал президента Пезешкиана сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию. Спираль насилия на Ближнем Востоке должна быть разорвана сейчас. Все остальное представляло бы непредвиденную опасность для стран и народов региона», – отметил Бюхнер.

По словам представителя правительства Германии, Шольц вновь подчеркнул, что пришло время завершить и немедленно реализовать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, чтобы положить конец боевым действиям. «Это стало бы важным вкладом в региональную деэскалацию», – заключил он.

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