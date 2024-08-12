Ультраправый террор с армянским акцентом — расследование Minval.az

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К слаженному визгу на тему мнимого «уничтожения Азербайджаном армянского наследия в Арцахе» присоединяется новый персонаж – Томми Робинсон. В социальной сети Х он регулярно публикует маловразумительные, а то и явно фейковые видео этого самого «разрушения», щедро перемежая их призывами к мировому сообществу «вмешаться», «пресечь», «не допустить», «наказать» и т.д.

Теоретически можно было бы поинтересоваться, где был господин Робинсон, когда в Карабахе армянскими оккупантами планомерно уничтожалось азербайджанское культурное наследие. Напомнить про урбицид, про разрушенные 64 из 67 местных мечетей, про разорённые кладбища, включая усыпальницу карабахских ханов… Но такую дискуссию имеет смысл вести с вменяемым собеседником. А господин Робинсон — явно другой случай.

Настоящее имя Томми Робинсона — Стивен Яксли-Леннон. «Томми Робинсоном» он назвался в честь известного футбольного хулигана и фаната «Лутон Таун». В 2011 году он впервые попал в тюрьму — за «фанатскую драку» с болельщиками клуба «Ньюпорт Каунти» и за личную потасовку с одним из своих «политических соратников» по ультраправой «Лиге британской обороны». Затем он провел 10 месяцев в тюрьме за попытку уехать в США по поддельному паспорту. Побывал он в тюрьме и за мошенничество с ипотекой. Долго судился с сирийским мальчиком, которого обвинил во всех грехах, проиграл суд, и, получив предписание выплатить 100 тысяч фунтов стерлингов, тут же объявил себя банкротом. Но такое грязное уголовное прошлое не мешает господину Робинсону быть одним из вожаков британских ультраправых. Этот персонаж всячески запугивает податливый сегмент аудитории «исламской опасностью» для Великобритании и всеми силами обещает британцев от «мусульманской опасности» защищать. Это красноречивое доказательство того, что фашизм и ксенофобия были и остаются идеологией шпаны.

Именно Томми Робинсона в Великобритании считают организатором недавней волны беспорядков. Началось всё с трагедии в городе Саутпорт: здесь 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в танцевальной студии и убил трёх девочек, самой старшей из которых было всего девять лет. Ещё 10 человек получили ранения. Преступник, потомок выходцев из Руанды, исповедовал христианство, но виновными в трагедии тут же объявили мусульман. Ультраправые организации, в том числе «Лига британской обороны» Томми Робинсона, через социальные сети тут же призвали своих сторонников выйти на улицы. Во время беспорядков сам Робинсон находился далеко за пределами Великобритании — на греческом Кипре. Сейчас на него уже выписан ордер на арест за неуважение к суду, и этот «защитник Великобритании» предпочитает держаться подальше от Туманного Альбиона. Но его сторонники показали себя «во всей красе», вплоть до нападений на гостиницы, где жили беженцы. Беспорядки охватили множество британских городов.

Провокации против Азербайджана Томми Робинсон устраивает уже не в первый раз – достаточно вспомнить, как этот персонаж в конце мая призывал своих соратников выйти на марш протеста перед азербайджанским посольством. Что вряд ли случайно совпало с главным государственным праздником Азербайджана — Днём независимости, который отмечается 28 мая.

О сотрудничестве армянского лобби с ультраправыми надо бы сказать особо. Нелишне вспомнить, как истерично требовала «прояснить позицию по Нагорному Карабаху» у властей ФРГ ультраправая «Альтернатива для Германии». А ультраправые — это не только депутаты парламента. Андерс Беринг Брейвик, тот самый, который 22 июля 2011 года сначала заложил самодельную бомбу в правительственном квартале столицы Норвегии Осло, а затем устроил массовый расстрел участников молодёжного лагеря правящей на тот момент Рабочей партии Норвегии на острове Утойя (тогда погибло 77 человек), перед своей кровавой «акцией» разослал тысячестраничный манифест, где, в числе прочего, требовал «наказать Турцию за геноцид армян». 15 марта 2019 года, точно в годовщину совершённого армянскими террористами убийства Талаата-паши, новозеландский ультраправый боевик Брентон Таррант расстрелял участников пятничной молитвы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии — 49 погибших. На его винтовке обнаружили надпись на армянском языке. А осенью 2020 года Марк де Каккере-Вальменир, лидер французской ультраправой группировки «Парижские зуавы», объявил о намерении отправиться воевать в Карабах — на помощь «многострадальным армянам-христианам».

И вот теперь союз армянского лобби и ультраправых провокаторов выходит на новый уровень. С его помощью взвинчивают исламофобию в странах Запада, устраивают провокации против посольств… И можно представить себе, каким удобным инструментом для этого являются ультраправые боевики. Те самые, по поводу которых во время последней волны беспорядков жители британских городов говорили: «Эти люди не из нашего города, они не представляют нас… Это были крайне правые, вороватые головорезы. Просто абсолютные отбросы общества». Теперь эти «отбросы общества» поступили на службу к армянскому лобби.

Впрочем, Армагитпроп подбирает, простите, любой мусор. Армянские нарративы продвигали и персоны, готовые «торговать харей» и лоббировать интересы любого, кто заплатит, вроде бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, и насквозь коррумпированные деятели вроде вице-спикера Европарламента Евы Кайли или бывшего прокурора МУС Окампо, и вообще малоизвестные за пределами армянской тусовки личности вроде Линдси Снелл… Или, как показывает пример Робинсона, ультраправые молодчики с откровенно уголовным прошлым. Но если в «зелёных» промышленных технологиях переработка мусора — это многообещающее и даже прибыльное дело, в политике на мусоре далеко не уедешь. Потому что фразу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» никто не отменял.

И да, памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде в правительственном квартале Еревана тоже говорит о многом.

Нурани, обозреватель