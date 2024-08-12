Австрийский миллионер скончался на 92 году жизни через 2 месяца после шестой женитьбы

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Австрийский миллионер и предприниматель Рихард Лугнер скончался в своем особняке в Вене. В июле этого года 91-летний общественный деятель перенес операцию на сердце из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщает EuroNews. Лугнер был известен благодаря своей деятельности в строительной отрасли, а его состояние оценивается в 200 миллионов долларов. Австриец открыл свой торговый центр «Lugner City» в рабочем районе Вены в 1990 году. В то время это был седьмой по величине торговый центр в стране.

Миллионер дважды баллотировался как независимый кандидат на президентских выборах в Австрии, сначала в 1998 году, а затем снова в 2016 году. Кроме того, австриец известен тем, что был женат шесть раз. Его последняя свадьба состоялась в июне в мэрии Вены, где он сыграл свадьбу с 42-летней Симоной Райландер.

По данным BILD, Лугнер в последнее время жаловался на плохое самочувствие и часто болел, из-за чего пришлось провести операцию на сердце. Кроме того, австриец был обеспокоен болью в спине и позвоночнике.