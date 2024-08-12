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Италия и Швейцария договорились привлечь Россию к конференции по Украине

Италия и Швейцария договорились привлечь Россию к конференции по Украине

Министры иностранных дел Италии и Швейцарии Антонио Таяни и Иньяцио Кассис договорились о сотрудничестве в организации второй международной конференции по мирному урегулированию в Украине с привлечением всех сторон, включая РФ, а также с учетом сделанных до сих пор предложений по прекращению конфликта.

Министры утверждают, что достижение мирного урегулирования предполагает «участие и диалог со всеми заинтересованными сторонами».

«Министры договорились оставаться в тесном контакте с целью сотрудничества для создания наилучших условий для проведения второго саммита мира с участием сторон, включая Россию, и всех соответствующих глобальных игроков», – говорится в заявлении.

В связи с этим «Италия и Швейцария призывают все заинтересованные международные стороны приложить все усилия для достижения общей платформы для переговоров, основанной на уважении международного права и принципов территориальной целостности и независимости государств, закрепленных в Уставе ООН, а также с учетом предложений, сделанных до сих пор несколькими сторонами по прекращению конфликта».

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