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Фидан в разговоре с Блинкеном призвал оказать давление на Израиль

Фидан в разговоре с Блинкеном призвал оказать давление на Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон оказать давление на Израиль с целью обеспечения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщил МИД Турции по итогам состоявшихся переговоров.

«В ходе разговора, который состоялся по просьбе американской стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и рост напряженности в регионе», – говорится в релизе.

Фидан заявил, что гибель в Иране главы политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся массовые убийства палестинцев вновь показали, что Израиль не хочет установления мира в регионе.

«Отметив, что ХАМАС ранее демонстрировал конструктивное отношение к прекращению огня, министр Фидан заявил о необходимости оказания давления на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня. Он также отметил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство, и Израиль должен избегать провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации», – говорится в релизе.

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