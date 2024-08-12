Фидан в разговоре с Блинкеном призвал оказать давление на Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон оказать давление на Израиль с целью обеспечения постоянного прекращения огня в секторе Газа.
Об этом сообщил МИД Турции по итогам состоявшихся переговоров.
«В ходе разговора, который состоялся по просьбе американской стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и рост напряженности в регионе», – говорится в релизе.
Фидан заявил, что гибель в Иране главы политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся массовые убийства палестинцев вновь показали, что Израиль не хочет установления мира в регионе.
«Отметив, что ХАМАС ранее демонстрировал конструктивное отношение к прекращению огня, министр Фидан заявил о необходимости оказания давления на Израиль, чтобы добиться постоянного прекращения огня. Он также отметил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство, и Израиль должен избегать провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации», – говорится в релизе.