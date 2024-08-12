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Уровень Каспия продолжает снижаться

Уровень Каспия продолжает снижаться

Уровень воды в Каспийском море продолжает снижаться.

Об этом в беседе с журналистами сказал начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов на мероприятии, проведенном Министерством экологии и природных ресурсов в Приморском национальном парке по случаю 12 августа – Дня Каспия, передает АПА.

По его словам, колебание уровня воды связано с элементами водного баланса Каспийского моря, то есть с питающими его реками, количеством осадков, уровнем испарения, а с другой стороны, с тектоническими явлениями, происходящими на дне моря.

По словам Назима Махмудова, поскольку колебание уровня также связано с глобальными изменениями климата, всем прикаспийским странам важно изучить этот процесс, выбрать будущие климатические сценарии и разработать меры адаптации.

«В то же время необходимо предпринять глобальные усилия по сокращению выбросов в атмосферу газов, создающих эффект потепления. Изменение уровня Каспийского моря влияет на окружающую среду, экономические сферы, особенно морские нефтегазовые операции, морской транспорт, и работу портов», – сказал он.

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Уровень Каспия продолжает снижаться
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Уровень Каспия продолжает снижаться

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