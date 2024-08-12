Турция назвала условия вывода войск из Сирии

149 Просмотров

Министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Гюлера, Турция готова оказать всю возможную поддержку для принятия Сирией всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, создания атмосферы нормализации и безопасности.

Когда это будет сделано и безопасность сирийско-турецкой границы будет полностью обеспечена, турецкая сторона сделает все необходимое в рамках взаимной координации, добавил министр.