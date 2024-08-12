ЦИК одобрил проведение exit-poll двумя организациями

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Для проведения exit-poll на внеочередных выборах в Милли Меджлис обратились две организации, сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя Ровзат Гасымов.

Лига защиты трудовых прав граждан планирует провести exit-poll совместно с ORACLE ADVISORY Group (США), а Общественное объединение социальных исследований «Терегги» — с итальянской компанией SWG S.P.A. Заявки этих организаций были вынесены на голосование и одобрены.

Приём документов для аккредитации организаций, намеревающихся провести exit-poll, завершился 12 августа.