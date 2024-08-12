Россия подтвердила: в Курской области под контролем Украины 28 населённых пунктов |
Путин о ситуации в Курской области: С Киевом переговоры невозможны |
Хаменеи определил способ «жесткого» ответа Ирана |
Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию |
«Командиры РФ не идиоты»: ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область |
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области |
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю |
Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию |
Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео) |
Главное Общество

МВД обнародовало количество найденного за неделю оружия

МВД обнародовало количество найденного за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошлую неделю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате проведенных мероприятий в Ханкенди было обнаружено и изъято 38 автоматов, 2 пулемета, 9 пистолетов, 14 винтовок, 69 гранат, 1 гранатомет и др. боеприпасы. Кроме того, на территории Ходжавендского района были обнаружены и изъяты 4 автомата, на территории Физулинского района – 2 автомата, 1 гранатомет, 3 пулемета, 4 снаряда, 1050 патронов различного калибра, на территории Ходжалинского района – 6 автоматов, 1 пистолет, 2 винтовки, 7 гранат, 5 запалов, 160 патронов разного калибра.

Теги:
Из этой рубрики
МВД обнародовало количество найденного за неделю оружия
Общество

МВД обнародовало количество найденного за неделю оружия

2024/08/12, 16:08
Баку примет Неделю действий по климату перед COP29
Общество

Баку примет Неделю действий по климату перед COP29

2024/08/12, 14:18
Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию
Общество

Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию

2024/08/12, 12:57
Полиция изъяла 61 кг наркотиков, ввезенных из Ирана в Азербайджан (видео)
Общество

Полиция изъяла 61 кг наркотиков, ввезенных из Ирана в Азербайджан (видео)

2024/08/12, 11:00
Геомагнитная буря продержится до 14 августа
Общество

Геомагнитная буря продержится до 14 августа

2024/08/12, 10:32
Злостные алкоголики рискуют заболеть семью видами рака
Общество

Злостные алкоголики рискуют заболеть семью видами рака

2024/08/12, 01:00
Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе
Общество

Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе

2024/08/11, 23:26
111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)
Общество

111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)

2024/08/11, 22:43
Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)
Общество

Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)

2024/08/11, 19:27