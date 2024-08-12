Лукашенко предложил наказание за насилие против экс-президентов

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Александр Лукашенко внёс на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий уголовное наказание за насилие в отношении бывшего президента Беларуси.

В документе указано, что насилие, угроза насилием или уничтожение имущества в отношении президента, включая бывших, будет караться ограничением свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Также законопроект включает дополнения в статьи о клевете и оскорблении, распространяя их на бывших президентов.