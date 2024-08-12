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Минобороны России о ситуации в Курской области

Минобороны России о ситуации в Курской области

Минобороны РФ опубликовало заявление о ситуации в Курской области на 12 августа.

Как сообщается, ВСУ пытались прорваться в районах Мартыновки, Борок, Коренева и Каучука, но атаки были отражены.

Также утверждается, что украинские войска находятся в районах Куриловки, Плехово, Любимовки и других, где по ним нанесены удары. Удары также были по резервам ВСУ в Сумской области.

«Общие потери ВСУ на курском направлении с начала боевых действий составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. За последние сутки на курском направлении ВС РФ уничтожили танк, 8 БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов ВСУ», – говорится в заявлении.

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