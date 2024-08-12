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Баку примет Неделю действий по климату перед COP29

Баку примет Неделю действий по климату перед COP29

В Баку впервые пройдет Неделя действий по борьбе с изменением климата в рамках подготовки к COP29. Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Мероприятие, организованное по инициативе лидера ООН по климату Нигяр Арпадараи, состоится с 30 сентября по 4 октября. Основные темы включают «Энергетический переход», «Города и урбанизированная среда», «Водная безопасность», «Продовольствие и сельское хозяйство», «Малые и средние предприятия» и «Зеленые навыки».

В Неделе действий примут участие представители госучреждений, научных кругов и частного сектора, а также пройдут художественные и культурные мероприятия.

Подробности и программа будут доступны на сайте www.bakuclimateactionweek.az.

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