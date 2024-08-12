Михаил Финкель: Мы будем бить по военным объектам Ирана, и в хлам превратим его ядерную программу

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У нас есть та информация, которая мало у кого есть. Так в беседе с Minval.az заявил израильский политолог, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, комментируя сообщение ряда СМИ о том, что Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию.

«Сегодня утром СМИ многих стран распространили информацию о том, что Израиль приказал всем своим военным покинуть территорию Грузии и Азербайджана. Традиционно эти страны являются близкими друзьями Израиля. Никогда в жизни у нас не было проблем и нет проблем с этими странами: ни с их политикой, ни с их руководством. Единственная причина такого приказа, о которой я знаю непосредственно, заключается в неминуемой угрозе, исходящей от Ирана. К сожалению, на территории этих стран под прикрытием действуют иранские шпионы и агентура. Понятно, что за ними следят местные структуры, но не всегда можно уследить за каждым отдельно взятым агентом Ирана. Поэтому наше правительство, наша армия отдали такой приказ. Я не думаю, что руководству Азербайджана или Грузии нужно воспринимать это в штыки или обижаться. Просто у нас есть та информация, которая мало у кого есть. Это – первая причина. Ну и вторая причина: мы ожидаем начала войны с Ираном, которая может стать полномасштабной, и нам нужны наши офицеры и военные, в составе нашей армии», – сказал Финкель.

На вопрос о том, поделился ли Израиль имеющейся информацией об угрозе с иранской стороны с Азербайджаном, поскольку это может представлять угрозу и нашей национальной безопасности, эксперт ответил следующим образом: «У меня нет конкретной информации о том, что в данном случае Израиль поставил Азербайджан в известность по части этой угрозы. Но в общем я знаю, что координация налажена очень хорошо. Обычно Израиль всегда делится такой информацией, тем более что речь идет о территории Азербайджана – государства, близкого и дружественного нам. Поэтому я не сомневаюсь, что стороны скоординировали все и убрали потенциальные шероховатости и непонимания. Я не думаю, что здесь может быть одностороннее действие».

Далее комментируя этот вопрос, Финкель заявил, что Иран в отличие от арабов – это персидский, холодный менталитет, они умеют долго запрягать, они думают, как лучше нанести удар по Израилю, при этом получив минимальный урон от израильского ответа.

«Израиль же передал и своим союзникам, и нейтральным странам, что ответ его будет непропорциональным, не как в апреле 2024 года. Мы разнесем все, причем и в Ливане, откуда «Хезболла» планирует нанести удары, – а это квази-шиитская террористическая организация, марионетка Ирана. Мы можем за несколько дней откинуть Ливан в каменный век. Конечно, не будем быть по гражданским объектам. То же самое – с Ираном, прежде всего будем бить по их военным объектам, и в хлам превратим их ядерную программу. Они последние 30 лет втайне от всех, правда, это был секрет Полишинеля, работали над созданием ядерной бомбы, несмотря на то, что всему миру тыкали в лицо фетву Аятоллы Хаменеи о том, что, дескать, «нам нельзя иметь ядерное оружие». Им будет обидно все это потерять: с одной стороны, очень хочется отомстить за убитого Исмаила Ханию, с другой – и хочется, и колется. Они понимают, что могут потерять все. Все, на что они потратили так много сил и ресурсов своей страны, которая и без того хромает от санкций. Понятно, что ликвидации Хании в Тегеране была организована специально. Израиль спровоцировал или, скажем так, пытался спровоцировать Иран. И Израилю нужен был триггер, чтобы Иран сорвался с цепи. Ну, а после этого будет такой удар, на котором в вопросе о ядерных амбициях Ирана будет поставлена точка. Ну что ж, подождем, как они себя поведут. Посмотрим, кто хитрее», – сказал Михаил Финкель.

Между тем пока мы готовили этот комментарий, Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что некоторые иностранные медиаресурсы распространяют ложную информацию о стране, вводя людей в заблуждение. Телеканал «Иран Интернешнл», издание «Телеграф» и агентство «Кан» манипулировали данными, утверждая, что Израиль запрещает своим солдатам оставаться в Азербайджане.

Агентство подчеркивает, что на территории Азербайджана нет иностранного военного контингента и призывает СМИ быть осторожными и бдительными в условиях распространения дезинформации.

Рамелла Ибрагимхалилова