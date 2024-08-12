Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию |
«Командиры РФ не идиоты»: ВСУ задействовали лучшие силы в атаке на Курскую область |
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области |
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю |
Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию |
Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео) |
Россия готовит массированные удары по Киеву в ответ на атаки ВСУ |
Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе |
Джавад Зариф неожиданно покинул пост вице-президента Ирана |
Главное Мир

После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро

После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро

ША и ЕС запретили экспорт бумажных долларов и евро в Россию еще в марте 2022 года, однако Россия продолжает импортировать их, хотя и в меньших объемах, констатирует в своем исследовании агентство Reuters.

Наличные по-прежнему проще использовать для некоторых торговых операций, отмечают авторы.

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомился Reuters, с марта 2022 года в Россию было отправлено около 2,3 млрд долларов США и евро.

Эти подсчеты, которые ранее нигде не фигурировали, показывают, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных денег, считает Reuters. Для россиян доллары и евро остаются необходимы для покупок и путешествий — даже несмотря на то, что Москва стремится сократить свою зависимость от твердых валют.

Таможенные данные, полученные от коммерческой компании, показывают, что наличные попадают в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Правительство США в декабре пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции.

Теги:
Из этой рубрики
После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро
Мир

После начала войны в Россию поступило 2,3 млрд наличных долларов и евро

2024/08/12, 13:14
К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет
Мир

К 2050 году рак среди мужчин 65+ резко возрастет

2024/08/12, 12:23
Минобороны Турции прокомментировало покупку истребителей у США
Мир

Минобороны Турции прокомментировало покупку истребителей у США

2024/08/12, 12:10
Китай прокомментировал ситуацию в Курской области
Мир

Китай прокомментировал ситуацию в Курской области

2024/08/12, 10:08
Израиль готовит инфраструктуру к возможным атакам Ирана
Мир

Израиль готовит инфраструктуру к возможным атакам Ирана

2024/08/12, 09:55
Чеченский спецназ "Ахмат" подозревают в тайном соглашении с ВСУ
Мир

Чеченский спецназ «Ахмат» подозревают в тайном соглашении с ВСУ

2024/08/12, 09:39
«Следующие Олимпийские игры пройдут в городах Содом и Гоморра»
Мир

«Следующие Олимпийские игры пройдут в городах Содом и Гоморра»

2024/08/12, 09:32
В Белгородской области России началась эвакуация
Мир

В Белгородской области России началась эвакуация

2024/08/12, 09:13
Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю
Мир

Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю

2024/08/12, 08:32