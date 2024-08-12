Израильские военные в Азербайджане? Агентство осуждает дезинформацию

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Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что некоторые иностранные медиаресурсы распространяют ложную информацию о стране, вводя в заблуждение общественное мнение. Телеканал «Иран Интернешнл», издание «Телеграф» и агентство «Кан» манипулировали данными, утверждая, что Израиль запрещает своим солдатам оставаться в Азербайджане.

Агентство подчеркивает, что на территории Азербайджана нет иностранного военного контингента и призывает СМИ придерживаться международных стандартов журналистики. Общество призывают доверять только официальным источникам и быть бдительными в условиях распространения дезинформации.