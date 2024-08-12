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Китай прокомментировал ситуацию в Курской области

Китай прокомментировал ситуацию в Курской области

Китай обратил внимание на сложившуюся в Курской области ситуацию, Пекин призывает стороны конфликта к деэскалации. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.

«Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня», — отметили в ведомстве.

Власти КНР обратили внимание на атаку подразделений ВСУ на территорию Курской области и следят за ситуацией, добавили в министерстве.

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