Чеченский спецназ «Ахмат» подозревают в тайном соглашении с ВСУ

372 Просмотров

Охранявшие госграницу подразделения чеченского спецназа «Ахмат» договорились с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и сознательно пропустили их в ходе вторжения в Курскую область, утверждает провоенный блогер Alex Parker. Об этом пишет Moscow Times.

«Ахмат» прекрасно знал, что хохлы будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с хохлами и заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения. Посредником в переговорах выступил Джамбетов, — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что доверяет этой информации «на 100%».

Ранее военкор Юрий Котенок отмечал, что за неделю до вторжения в Курскую область «Ахмат» в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Котенок уточнял, что первый удар на себя приняли «подразделения и части, укомплектованные военнослужащими срочной службы», которым помогали пограничники и бойцы местной теробороны.

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские военные прорвались на территорию России в районах расположения многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП), обойдя их позиции.

«Вначале противник прошел <…> через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал, танками раздолбал МАППы и прошел». «Они хорошо все просчитали, продумали. Все участки они прошли, <…> отработали они грамотно, молодцы», — говорил Алаудинов.