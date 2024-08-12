«Следующие Олимпийские игры пройдут в городах Содом и Гоморра»

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Вынесенный в заголовок черный юмор одного из американских изданий не высосан из пальца: «галльский петух», а с ним и МОК, настолько извратили высшие мировые спортивные соревнования в Париже, что иначе как с пороками двух библейских городов они не ассоциируются. Интересно, дошло ли до Макрона, насколько он подмочил репутацию Франции, Европы и Олимпийского комитета в мире?

Сена, увековеченная многими прославленными художниками в полотнах, воспетая поэтами, оказалась, на деле, просто речкой-вонючкой, до вынужденного погружения в которую приходится пить антибиотики и молиться – не подхватить бы дизентерию или чего похуже.

Испорченная президентом Франции Эммануэлем Макроном репутация «великой реки» – «вдохновительницы муз», еще долго будет ассоциироваться с Олимпийскими играми в Париже, несмотря на «влюбленность» в Сену, – (цитируем поэта) Нотр-Дама. И это при том, что на ее срочное очищение было брошено почти полтора миллиарда евро. Нет, не для того, чтобы в ней без риска для жизни плескались французы и гости страны, любовались течением, не затыкая нос, а потому, что устроителям Олимпиады пришла в голову «гениальная» мысль – задействовать реку, кишащую разными миазмами, в спортивных состязаниях.

Но, понятно, либо часть суммы съела коррупция, либо от нечистот, годами сливавшимися в воду, с наскоку не избавишься. Либо и одно, и другое. Как бы то ни было, теперь, вероятно, визитной карточкой Парижа станет не Эйфелева башня, а фекальная Сена, сколько б ни старались французские чиновники спасти ее имидж «окунанием в воду», предварительно приняв профилактические средства против, как минимум, диареи.

Надо сказать, что Макрон оказался умнее – в Сену он предусмотрительно не полез, хоть и обещал это сделать. Но его пресс-служба призвала не ждать от президента прыжков в воду. Макрон, заявила она, не обещал поплавать в Сене до Олимпийских игр (?) «Он говорил, что пойдет плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом», – сказано в распространенном ею сообщении. Словом, соратники Макрона традиционно тупо и заведомо лживо попытались выкрутиться, но никого не убедили.

В общем, президент Франции предоставил участвующим в Олимпиаде пловцам изведать все «прелести» плескания в дерьме (некоторые соревнования были отложены из-за высокого уровня загрязнения воды), хотя и заверил, что «Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: спустя сто лет в Сене можно плавать. Замечательное дело для жителей Иль‑де‑Франс, которые смогут купаться, и для биоразнообразия».

Издевается, что ли? Вот что пишет французское издание Valeurs actuelles (перевод ИноСМИ). Французская пловчиха Осеан Кассиньоль пожаловалась на состояние Сены, в водах которой проходил заплыв на десять километров. Спортсменка посетовала на колючие кустарники, растущие на дне реки. По ее словам, пловцы сильно порезали о них руки.

«Я думаю, – сказала она, – они вполне могли хотя бы вырубить эти колючки. Под водой был такой сад, что мы сильно порезали руки», – пояснила она. Помимо упомянутых неудобств, 24-летняя француженка также рассказала о сильных течениях между мостами Александра III и Альма: «Там тонут люди, и не каждый сможет проплыть по такому течению». В целом она охарактеризовала эту гонку как «чрезвычайно тяжелую физически и психологически».

Впрочем, это не единственная издевка. Иностранные СМИ, вероятно, еще долго будут обсуждать все безобразия, имевшие место на Олимпийских играх во Франции.

Так, боксер, представившийся женщиной и допущенный к состязанию в соответствующей весовой категории, на 46-й секунде поединка разбил нос итальянской сопернице – и был признан победителем этого состязания.

Даже британская The Guardian – ярая защитница «гендерных «свобод», возмутилась. «Решение о допуске Имана (Иманы?) Келифа (Келиф?) к женским состязаниям по боксу может выглядеть противоречиво». И это еще мягко сказано.

Заметим, что Международная ассоциация бокса (ИБА), Келифа (Келифу?) до состязания женщин не допустила. Поскольку набор его (ее?) хромосом оказался мужским. А вот МОК – позволил, и случай этот не единичный.

Говор о МОК. В Париже его власть оказалась неограниченной: СМИ сообщают, что именно он решал, допустить ли кем-то вызванную полицию на тот или иной олимпийский объект. МОК также запретил прием банковских карт на олимпийских объектах, если они не Visa, поскольку она стала крупнейшим спонсором Олимпиады.

Вроде, МОК должен был озаботиться, чем кормят спортсменов, созданы ли для них адекватные гигиенические и прочие условия, но – увы.

Как констатирует турецкая dikGAZETE, Олимпиада в Париже подорвала имидж Франции и Европы, в то время как – напротив, такое крупное событие должно было укрепить его, но «финансовые трудности, низкий интерес туристов, недостаточная спонсорская поддержка и проблемы с инфраструктурой привели к обратному эффекту». Параллельно дискредитирован и МОК «как всемирный институт, организующий мировой спорт».

Издание (перевод ИноСМИ) информирует, что общий бюджет Олимпиады вдвое превысил первоначальные оценки: «Олимпиада традиционно рассматривалась как серьезный драйвер экономики для принимающей страны, и именно в этом контексте ожидалось, что игры 2024 года в Париже привлекут значительные инвестиции и увеличат доходы страны от туризма. Но в действительности все оказалось гораздо сложнее… Общий бюджет Олимпиады … превысил восемь миллиардов евро».

Париж, будучи популярным туристическим центром, не смог привлечь ожидаемого наплыва посетителей из-за опасений переполненности и завышенной стоимости услуг. Прогнозируемый убыток в 189 млн евро претерпевает и авиакомпания Air France из-за снижения спроса на авиабилеты. Та же картина в отелях, ресторанах и других объектах, обслуживающих туристов.

Турецкое издание, как и многие другие, акцентировало внимание на «сильном загрязнении» Сены, на незавершенном строительстве олимпийских объектов; на активизации «элементов социальной напряженности в французском обществе … из-за политической и административной недееспособности французского правительства и парижских властей». Кроме того, «общее социальное недовольство в столице и стране связано с высокими затратами на проведение Олимпиады и, прежде всего, с коррупцией».

Далее. «Многие французы выражают недовольство тем, что все принятые меры безопасности вылились в незаконную депортацию мигрантов и бездомных. … проявляли весьма халатное отношение к предотвращению угроз, способных привести к беспорядкам, терактам и другим видам преступной деятельности». Действия французских властей – «показушные», во многом напоминающие практику нацистской Германии, пишет издание.

Что же до условий проживания спортсменов, их поселили в номерах с «картонными кроватями, полными клопов». И без кондиционеров. Очереди в душевые – тоже «хорошая» иллюстрация к гигиеническому здоровью спортсменов.

Помимо упомянутых выше безобразий, на первый план, все же, вышло происходящее на открытии Олимпиады. Французское издание AgoraVox разместило статью под заголовком «Олимпиада в Париже: запятнанный образ галльского петуха». «Открытие Олимпиады в Париже стало настоящим праздником декаданса. Издевательство над древними христианскими символами показало всю жалкость и упадок современной Франции — и это мнение автор статьи высказывает, сам будучи мусульманином». Олимпийский дух, констатирует он, «пал очень низко, а дух сатанинский восторжествовал».

Речь идет о грязной пародии на Тайную вечерю Иисуса Христа, в которой трансвеститы изображали учеников, а диджей-лесбиянка – Господа: «… все происходящее — действительно какой-то декаданс, не имеющий ничего общего с олимпийским духом. Я мусульманин, но встану на защиту христианства, которое … унизили этой сатанинской сходкой. Нет, Иисус не заслужил того, чтобы так изваляли в грязи память о нем и его последней трапезе перед «распятием» – и это слово я беру в кавычки, потому что в мусульманской традиции Иисус не умер».

Тему развивает The European Conservative. В статье, озаглавленной «Предсмертная записка цивилизации на берегу Сены», подчеркивается, что «Открытие Олимпиады стало настоящим представлением для Антихриста», и что французские элиты ускоряют разрушение западной культуры из-за «одержимости андрогинностью и трансгендерством».

Цитата из статьи: «На карикатурно-сатанинском празднике в роли богохульной евхаристии фигурировал похотливый смурфик в образе Диониса — возможно, это было насмешливой, непристойной отсылкой к Дионисию Парижскому, мученику третьего века и покровителю французской столицы». Агентство Associated Press написало в этой связи, что греческий бог вина указывал на свой пенис и пел по-французски: «Куда спрятать револьвер, когда ты обнажен?». Мы же добавим, что, вероятно, современный «греческий бог» не имеет представления о размерах и возможностях мужского полового органа.

Кто же ввел в заблуждение (и в ярость) публику в плане анатомических пропорций и в морально-этическом отношении, не говоря уже об оскорблении религиозных чувств не только христиан, но и людей иного вероисповедания?

А «человек», придумавший все эту мерзость – французский театральный режиссер и открытый гомосексуалист Тома Жолли, который в свое оправдание завил, что не ставил целью «высмеивать или шокировать», и что поставленное им шоу есть «послание любви и инклюзивности, а не расколов».

Тут мы снова обратимся к МОК с вопросом, а куда он смотрел? – вместе с французским правительством, одобрившим в тандеме с МОК «позор для нации» – последнее определение принадлежит лидеру левых радикалов Франции Жан-Люку Меланшону. «Невозможно поверить, что эта отвратительная ЛГБТ-пародия на христианство не получила одобрения на самом высоком уровне. Париж получил шанс заявить о себе миру и ни за что не стал бы рассчитывать на авось».

Автор статьи в The European Conservative подчеркивает, что по мнению многих обозревателей, «с мусульманами эти смельчаки так никогда бы не поступили… и не надо! Просто Франция по уши погрязла в культурной войне между исламом и сторонниками отделения церкви от государства, которая определит будущее страны».

А также противопоставляет друг другу две европейские столицы – Будапешт и Париж, и две реки – Дунай и Сену. На первой каждое 20 августа, в национальный праздник святого короля Стефана, правительство Орбана проводит над Дунаем салют и шоу с дронами, которые выстраиваются в форме гигантского креста. «Сравните это с богохульной Тайной вечерей на мосту через Сену с участием тучной лесбиянки в роли Христа и окружающих ее кривляк-трансвеститов!», – предлагает издание.

И отмечает, что США сделали продвижение прав ЛГБТ краеугольным камнем внешней политики еще во времена правления Обамы, то есть Вашингтон «использовал мягкую силу, чтобы запугать несогласных и заставить другие страны принять нечто противоречащее их глубоким моральным убеждениям».

А американское сатирическое издание The Babylon Bee (перевод ИноСМИ) полагает, что МОК не намерен отказываться от традиций сатанизма и пестования разнообразных половых перверсий. А посему «главный спортивный орган мира постановил провести следующие Игры в двух наиболее подходящих для этого городах — Содоме и Гоморре».

«Эти города подходят нам самым естественным образом, — объяснил директор МОК Макс Дурген. — Жестокие развратные действия по отношению к ничего не подозревающим гостям? Пожалуйста. Открытые насмешки над Господом Богом? Сколько угодно. Конечно, перещеголять Париж им будет очень сложно, но я думаю, они с задачей справятся», – иронизирует американское издание.

И в развитие темы добавляет, что «Согласно источникам, Олимпийский комитет стремится сделать так, чтобы предназначенные для укрепления мира и дружбы между народами увлекательные игры также лишали невинности всех детей, которые их смотрят. «Если вы не совращаете маленького ребенка, который просто болеет за свою команду пловцов, то что вообще вы здесь делаете? — спросил директор по маркетингу Стеф Реджинальд. — Когда человек хочет посмотреть гимнастику, он должен видеть, как издеваются над Христом. И во время этих издевательств обязательно должны быть видны яички. Для этого и предназначена Олимпиада, и именно по этой причине Содом и Гоморра станут идеальными городами-организаторами».

Летние Олимпийские игры в Париже закрылись 11 августа. Они длились две недели, в течение которых наблюдающая за ними публика, а также вполне равнодушные к спорту люди, да и сами спортсмены – тоже, были брошены из речки-вонючки в еще более грязную, чем Сена, «амораль».

Разве что довольными остались те, кто пропагандируют и упиваются извращениями. Что же до спортсменов, в среде которых были геи, лесбиянки, транссексуалы, трансгендеры и прочие «радужные» (надо же было так изгадить это прекрасное атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении Солнцем (или луной) – радугу), то кое-кто из них остался более чем довольным.

К примеру, «славу» в олимпийском дурдоме сорвали – даже в среде тех, кто о них никогда и не слышал – двое биологических мужчин-боксеров, избивших на ринге женщин. С позволения МОК. И слава, пусть и скандальная или особенно таковая, к ним пришла благодаря скандалу на весь мир. А на бесчинствах можно заработать больше денег, чем на Олимпийских играх, ставших для многих спортом извращенцев.

«Поаплодируем» за это не только фашистскому МОК, французскому правительству, лично месье Макрону, но и его кукловодам. Ну и до следующей «спортивной встречи» в «Содоме и Гоморре» с надеждой, что людей традиционной ориентацией не постигнет участь жены достопочтенного Лота.

Ирина Джорбенадзе