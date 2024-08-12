Израильская разведка: Иран готовит немедленный удар по Израилю

369 Просмотров

Израильские спецслужбы предполагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Согласно новой оценке израильского разведывательного сообщества, Иран принял решение атаковать непосредственно Израиль в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по заложникам из Газы, намеченных на 15 августа», – написал корреспондент портала Барак Равид в социальных сетях.