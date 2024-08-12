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В Ирландии конфисковали наркотики на 16 млн евро

В Ирландии конфисковали наркотики на 16 млн евро

На юго-востоке Ирландии в графстве Вексфорд правоохранители в порту Рослер после обыска изъяли с грузового судна каннабис ориентировочной стоимостью 13,8 миллиона фунтов стерлингов (более 16 млн евро). Об этом говорится в сообщении полиции.

Груз прибыл на пароме из испанского города Бильбао без сопровождения.

«При обыске было изъято около 783 килограмма травяного каннабиса и 70 килограммов смолы каннабиса, ориентировочная стоимость которых составляет 13,8 млн фунтов стерлингов», – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что анализ наркотиков и расследование инцидента продолжается.

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