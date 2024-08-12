Марков: Война Ирана с Израилем приведет к мировому противостоянию Запада с исламским миром

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Российский политолог Сергей Марков в интервью тг-каналу «Незыгарь» попытался разобраться с тем, к каким последствиям может привести противостояние между Израилем и Ираном. Minval приводит его мнение без сокращений.

Будет ли настоящая война между Израилем и Ираном? Этот вопрос не так ярко звучит в России, где есть свое балансирование на грани. А вот весь остальной мир это волнует очень серьезно, поскольку реальный катастрофический сценарий обозначен примерно так:

1) Начинается обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем, когда каждая из сторон боится потерять лицо, поэтому эскалация будет увеличиваться, и обмен ударами станет постоянным.

2) Происходит разворот в сторону Израиля, ведь, что касается ракет, самолетов, ПВО — это его сильная сторона. У Израиля возникает эйфория, к ним присоединяются американцы, которые радуются тому, что «вот сейчас дожмем иранцев». Появляются надежды на то, что будут свергнуты муллы. Опять будет установлено нечто вроде шахского режима, который был до Исламской революции, был прозападным и модернизационным. В общем, как будто иранская проблема будет решена.

3) В ответ Иран, чтобы усилить позиции, начнет подключать союзников. А это не только хуситы, ХАМАС и «Хезболла», но и Ливан в целом, и Сирия, которая недавно победила в большой войне с радикальными проамериканскими исламистами.

4) Когда начнется наземная война с использованием террористических атак, шахидов и прочего, то здесь уже Израиль потерпит поражение.

5) Израиль не желает терпеть поражение от Ирана, тем более, что на его территорию уже начнется вторжение, бегство тысяч мирных жителей, поэтому он применяет тактическое ядерное оружие. Далее в ответ на это начинается консолидация исламского мира вокруг Ирана.

В условиях, когда против мусульман применено ядерное оружие, объединятся даже шииты с суннитами, потому что «улица» начнет требовать от правительств мусульманских стран занять однозначную позицию, а это жесткая военная поддержка Ирана. То, что суннитский ХАМАС является сторонником шиитского Ирана – это предвестник будущей большой мусульманской коалиции. Эта коалиция начнет еще более жестко давить не только на Израиль, но и на западные страны.

В ответ на это Израиль, скорее всего, нанесет ядерный удар уже по некоторым точкам за пределами Ирана, где собраны наиболее радикальные его противники. В ответ на это исламский мир охватит всеобщая ненависть с желанием полностью уничтожить Израиль. Чтобы не допустить еще одного Холокоста против еврейского народа, США, Евросоюз и НАТО предъявят ультиматум странам исламского мира, начав масштабную интервенцию на Ближний Восток.

Конечно, поначалу это будет ограниченная интервенция, но затем мир начнет сползать в новую мировую войну, которая будет не между Америкой и Китаем, не между США и Россией, а между Западом и исламским миром. Одновременно граждане, например, Европы, которые придерживаются мусульманского вероисповедания, начнут террористическую борьбу в местах своего проживания. Все это приведет к обрушению торговли нефтью на мировых рынках, цены на энергоносители взлетают, вслед за этим наблюдается гигантская инфляция. По всему миру начнутся потребительские бунты, которые приведут к свержению правительств. На их смену придут настоящие крутые пацаны — неопытные радикалы, всегда готовые ввязаться в военные авантюры. То есть, дополнительно образуется еще несколько военных конфликтов.

Это примерный сценарий, который может быть реализован в ходе израильско-иранской войны. Он сидит в головах у европейских и американских политиков. При этом они пытаются такой ход событий предотвратить. Пока что израильские и иранские политики поддаются внешнему воздействию. Но ситуация рискует перейти в стадию, когда ближневосточные люди не будут поддаваться влиянию европейцев и американцев.