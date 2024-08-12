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Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео)

Россия обвинила Украину в ударе по ЗАЭС (обновлено, видео)

00:35 Пресс-служба Запорожской АЭС заявила о локализации на территории станции пожара, возникшего якобы в результате атаки украинских военных.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет», — утверждается в заявлении.

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00:22 МАГАТЭ сообщило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, идущего из северного района Запорожской атомной электростанции после нескольких взрывов.

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12/08 00:21 Инфраструктура Запорожской атомной электростанции серьезно повреждена в результате удара со стороны Украины, утверждает директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, не приведя подробностей.

По ее словам, никто не пострадал. «Охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра», — заявила она.

Со слов сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, удар был нанесен при помощи дрона-камикадзе из Никополя в Днепропетровской области Украины.

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23:39 На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание.

Как утверждает т.н. «губернатор региона» Евгений Балицкий, это произошло после украинских ударов по Энергодару.

По его словам, радиационный фон станции в норме.

«В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — отметил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в пожаре на ЗАЭС обвинил российскую сторону.

По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские войска и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

«Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности», – подчеркнул Зеленский.

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