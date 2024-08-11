Российские подкрепления не могут отбить потерянные районы Курской области

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Россия не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений, сообщает Financial Times. По состоянию на 11 августа, вторжение продолжается уже шестой день.

Издание отмечает, что, согласно проверенным видео и фото, с момента начала операции во вторник ВСУ и их техника продвинулись в глубь России на 30 км. В частности, войска заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.

«Мы идем вглубь», – сказал в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.

По его словам, Вооруженные силы Украины все еще имели преимущество, несмотря на то, что Россия ввела подкрепления.

Отмечается, что другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции «действительно поднял нам настроение».