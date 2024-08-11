Кандидат в вице-президенты призвал выслать из США миллион нелегалов

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Начинать борьбу с нелегальной миграцией в Соединенных Штатах Америки нужно с депортации людей, незаконно находящихся на территории страны. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Его слова передает телеканал ABC.

Политик отметил, что власти США не должны ставить перед собой невыполнимые задачи. В том числе, в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. Поэтому начать стоит с осуществимых, реальных мер.

«Есть 20 млн человек, которые находятся здесь (в США) нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого. Давайте начнем с 1 млн, и потом мы сможем двигаться дальше», – сказал Вэнс.

При этом известно, что кандидат в вице-президенты неоднократно объявлял о желании бороться с нелегальной миграцией. В случае победы на президентских выборах он собирается запустить «самую масштабную кампанию по депортации» за всю историю Соединенных Штатов Америки.