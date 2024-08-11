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Главное Политика

Синвар стремится к соглашению о прекращении огня с Израилем

Синвар стремится к соглашению о прекращении огня с Израилем

Посредники из Египта и Катара передали Израилю сообщение от лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара, в котором тот заявил о желании заключить соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

Какой позиции по этому поводу придерживается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, неясно, сказал другой собеседник издания. С его слов, представители США дали Израилю понять, что, по их мнению, настало время заключить сделку во избежание эскалации конфликта в регионе.

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