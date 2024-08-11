Власти Турции могут заблокировать Telegram

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Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов, где, по предварительным данным, осуществляется продажа наркотиков, пропаганда проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах.

«Telegram, широко распространённое в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото». Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией», – пишет издание.

По сведениям газеты, турецкое управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) направило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с просьбой закрыть эти каналы обмена сообщениями, но не получило никакого ответа.

«Было заявлено, что если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в течение короткого времени, то доступ к нему может быть заблокирован. Турция занимает 10-е место в рейтинге стран, наиболее часто использующих приложение Telegram, с примерно 8 миллионами активных пользователей, в то время как во всем мире у приложения 1 миллиард пользователей», – говорится в сообщении.