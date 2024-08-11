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Борец Гаджи Алиев объявил о завершении карьеры

Борец Гаджи Алиев объявил о завершении карьеры

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев, выступавший в весовой категории 65 кг, завершил профессиональную карьеру.

Соответствующую  публикацию Алиев обнародовал в соцсети «Инстаграм».

«Мои дорогие и родные. За многие годы я одержал много побед. Для меня было большой честью одерживать победы, поднимать наш флаг на самый верх и исполнять наш национальный гимн каждый раз. Я очень рад, что Бог позволил мне одержать столько побед в жизни, позволил, чтобы меня узнали в моей стране и во всем мире»,
– написал спортсмен.

Он добавил, что все его победы были победами для всего азербайджанского народа.

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