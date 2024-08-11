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111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)

111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)

22:43 Продолжает расти число отравившихся на поминальной трапезе в Гяндже. На данный момент известно, что отравились 111 человек, присутствовавших на поминальной траурной церемонии.

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21:42 Начато расследование причин инцидента, произошедшего на траурной церемонии в Гяндже, в том числе вероятности пищевого отравления.

Данную информацию приводит Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что группа специалистов, состоящая из сотрудников агентства, была направлена на место происшествия. В настоящее время проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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20:33 Возросло число отравившихся на поминальной трапезе в Гяндже. Несколько больных госпитализированы в центральную больницу Гейгельского района.

Отмечается, что отравились 93 человека, присутствовавших на поминальной траурной церемонии.

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20:00 Около 80 человек, присутствовавших на поминках, были доставлены в больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.

Расследование продолжается.

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19:48 Число отравившихся в Гяндже граждан увеличилось до 75 человек. Об этом сообщает «Репорт».

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19:17 Число отравившихся в Гяндже граждан достигло 60. Отмечается, что число отравившихся может возрасти.

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19:11 В Гяндже зарегистрирован случай отравления. Отравление произошло во время поминок в городе, уточняет АПА.

В больницу с жалобами на отравление обратились более 40 граждан.

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