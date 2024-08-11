111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)

22:43 Продолжает расти число отравившихся на поминальной трапезе в Гяндже. На данный момент известно, что отравились 111 человек, присутствовавших на поминальной траурной церемонии.
***
21:42 Начато расследование причин инцидента, произошедшего на траурной церемонии в Гяндже, в том числе вероятности пищевого отравления.
Данную информацию приводит Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.
Было отмечено, что группа специалистов, состоящая из сотрудников агентства, была направлена на место происшествия. В настоящее время проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
***
20:33 Возросло число отравившихся на поминальной трапезе в Гяндже. Несколько больных госпитализированы в центральную больницу Гейгельского района.
Отмечается, что отравились 93 человека, присутствовавших на поминальной траурной церемонии.
***
20:00 Около 80 человек, присутствовавших на поминках, были доставлены в больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.
Расследование продолжается.
***
19:48 Число отравившихся в Гяндже граждан увеличилось до 75 человек. Об этом сообщает «Репорт».
***
19:17 Число отравившихся в Гяндже граждан достигло 60. Отмечается, что число отравившихся может возрасти.
***
19:11 В Гяндже зарегистрирован случай отравления. Отравление произошло во время поминок в городе, уточняет АПА.
В больницу с жалобами на отравление обратились более 40 граждан.