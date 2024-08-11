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Глава парламента ТРСК ставит в пример отношения с Азербайджаном (фото)

Глава парламента ТРСК ставит в пример отношения с Азербайджаном (фото)

Отношения Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с Азербайджаном должны стать примером для других тюркских государств.

Об этом заявил председатель парламента ТРСК Зорлу Торе на встрече с участниками круглого стола, организованного на полях Большого тюркско-гуннского съезда в Венгрии.

В обсуждениях участвовали генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, глава Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Мехмет Сурейа Эр и др.

Обращаясь к участникам круглого стола, Торе отметил, что в Лефкоше связывают большие надежды с тюркским миром. «В последнее время наши отношения с Азербайджаном получили новый импульс. Надеюсь, что эти связи станут примером для других тюркских стран. Тюрки-киприоты являются неотъемлемой частью тюркского мира», – сказал спикер парламента ТРСК.

По его словам, которые приводит «Азертадж», турецкий Кипр представляет стратегическую значимость для интересов тюркских государств в Восточном Средиземноморье.

Торе призвал все структуры, способствующие диалогу и интеграции тюркских народов, уделять больше внимания ТРСК.

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