Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)

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19:27 К тушению пожара на центральном рынке Уджара были привлечены пожарные из Уджарского, Гейчайского и Агдашского районов.

В результате пожара на 500 кв. м территории сгорели 8 магазинов и 1 кафе. Погибших и пострадавших нет.

Пожар потушен, близлежащие объекты были защищены от огня.



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19:06 На горячую линию «112» МЧС поступила предварительная информация о пожаре на рынке в городе Уджар.

Согласно информации МЧС, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны пожар удалось быстро локализовать. Работы по тушению пожара продолжаются.

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18:45 Сегодня примерно в 18:00 на центральном рынке в Уджаре вспыхнул сильный пожар.

На месте происшествии задействованы техника и личный состав Управления пожарной охраны МЧС.

Принимаются меры по тушению пожара.