Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе |
Джавад Зариф покинул пост вице-президента Ирана |
111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео) |
Власти Турции могут заблокировать Telegram |
Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео) |
20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено) |
Глава парламента ТРСК ставит в пример отношения с Азербайджаном (фото) |
В командном зачете Олимпиады Азербайджан разделил с Хорватией 30-31 места |
Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе» |
Главное Общество

Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)

Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)

19:27 К тушению пожара на центральном рынке Уджара были привлечены пожарные из Уджарского, Гейчайского и Агдашского районов.

В результате пожара на 500 кв. м территории сгорели 8 магазинов и 1 кафе. Погибших и пострадавших нет.

Пожар потушен, близлежащие объекты были защищены от огня.

***

19:06 На горячую линию «112» МЧС поступила предварительная информация о пожаре на рынке в городе Уджар.

Согласно информации МЧС, по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны пожар удалось быстро локализовать. Работы по тушению пожара продолжаются.

***

18:45 Сегодня примерно в 18:00 на центральном рынке в Уджаре вспыхнул сильный пожар.

На месте происшествии задействованы техника и личный состав Управления пожарной охраны МЧС.

Принимаются меры по тушению пожара.

Теги:
Из этой рубрики
Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе
Общество

Султанов тяжело пострадал при подрыве на мине в Шахбузе

2024/08/11, 23:21
111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)
Общество

111 участников поминок отравились в Гяндже (обновлено, видео)

2024/08/11, 22:43
Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)
Общество

Пожар на рынке в Уджаре потушен, сгорели магазины и кафе (обновлено, фото, видео)

2024/08/11, 19:27
20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено)
Общество

20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено)

2024/08/11, 19:24
В регионах Азербайджана прошли ливни с грозами
Общество

В регионах Азербайджана прошли ливни с грозами

2024/08/11, 17:52
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни двух человек, трое пострадали (фото)
Общество

Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни двух человек, трое пострадали (фото)

2024/08/11, 17:09
В будущем люди будут проще относиться к полигамии
Общество

В будущем люди будут проще относиться к полигамии

2024/08/11, 16:11
В регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
Общество

В регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

2024/08/11, 12:55
Смерть младенца при родах в Мингячевире
Общество

Смерть младенца при родах в Мингячевире

2024/08/11, 11:31