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20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено)

20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено)

19:24 Число отравившихся в ресторане в Гёйгёле достигло 20 человек.

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18:41 В Гейгеле произошло пищевое отравление.

Отравление было зафиксировано в одном из ресторанов села Тоганалы. Отравились несколько человек, уточняет АПА.

На место происшествия прибыли сотрудники Гёйгёльского районного отдела полиции и бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия были направлены и бригады скорой помощи из Гянджи.

Предположительно причиной отравления стала еда, которую граждане принесли с собой в ресторан.

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