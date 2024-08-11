20 человек отравились в ресторане в Гейгеле (обновлено)

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19:24 Число отравившихся в ресторане в Гёйгёле достигло 20 человек.

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18:41 В Гейгеле произошло пищевое отравление.

Отравление было зафиксировано в одном из ресторанов села Тоганалы. Отравились несколько человек, уточняет АПА.

На место происшествия прибыли сотрудники Гёйгёльского районного отдела полиции и бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия были направлены и бригады скорой помощи из Гянджи.

Предположительно причиной отравления стала еда, которую граждане принесли с собой в ресторан.