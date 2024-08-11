Кадыров велел подготовиться к принятию беженцев-курян в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области в республике. От этом он сообщил в своем тг-канале.

«Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», – отметил Глава ЧР.

Он также сообщил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в Курскую область около 20 тонн продовольственной помощи.