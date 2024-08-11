В командном зачете Олимпиады Азербайджан разделил с Хорватией 30-31 места

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Стало известно итоговое место Азербайджана в медальном зачете на летних Олимпийских играх «Париж-2024».

Наша страна, завоевавшая на Олимпийских играх 7 медалей, разделила 30-31 места с Хорватией. Об этом сообщает «Азертадж».

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами, таэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), борцы вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) и Гиоргий Мешвилдишвили(125 кг) принесли Азербайджану бронзовые медали.

Таким образом, в медальном зачете Азербайджан улучшил результат, достигнутый на Олимпийских играх в Токио. На соревнованиях, прошедших в столице Японии, наши спортсмены завоевали 3 серебряные и 4 бронзовые медали и заняли 67-е место в медальном зачете.

Азербайджан на летних Олимпийских играх представляли 48 спортсменов в 15 видах спорта.