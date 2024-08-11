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Главное Общество

В регионах Азербайджана прошли ливни с грозами

В регионах Азербайджана прошли ливни с грозами

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигла 17 м/с, в ряде регионов прошли интенсивные ливни.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории республики.

Согласно информации на 17:00, в Дашкесанском, Балакенском, Загатальском, Гядабейском, Шекинском, Гахском, Гусарском районах, местами наблюдались кратковременные ливни с грозами.

Северо-восточный ветер в Нефтчале и Джульфе временами усиливался до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 17 м/с, в Нафталане – до 16 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составила 31, в Нахчыванской АР – 32, в низменных районах – 30, в горных – 23 градуса тепла.

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