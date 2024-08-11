Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана

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Попытка альпиниста покорить горный массив Монблан на севере Италии завершилась трагедией. Экстремал сорвался с высоты 3,9 тысячи метров в районе перевала Колле Экклес. Выжить бедолаге не удалось, сообщила местная газета Adnkronos.

«Альпийская спасательная служба Валле д’Аоста вмешалась сегодня утром, около 6:00, чтобы найти альпиниста, который умер после падения на Колле Экклес», — гласит заметка.

Известно, что погибший совершал восхождение в компании ещё двоих человек. Они не пострадали. Прервавшие поход альпинисты будут допрошены для установления причин произошедшего.