В командном зачете Олимпиады Азербайджан разделил с Хорватией 30-31 места |
Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе» |
Беларусь направила танки на границу с Украиной (обновлено, видео) |
Борец Магомедхан Магомедов завоевал «бронзу» Олимпиады (видео) |
В Германии допускают войну с Россией через 5 лет |
Мехрибан Алиева пожелала Мешвилдишвили новых побед и достижений |
Украине придется уйти с территории России? |
Украина ударила беспилотниками по Воронежской области (обновлено) |
Зеленский заявил о «вытеснении войны» на территорию России |
Главное Мир

Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана

Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана

Попытка альпиниста покорить горный массив Монблан на севере Италии завершилась трагедией. Экстремал сорвался с высоты 3,9 тысячи метров в районе перевала Колле Экклес. Выжить бедолаге не удалось, сообщила местная газета Adnkronos.

«Альпийская спасательная служба Валле д’Аоста вмешалась сегодня утром, около 6:00, чтобы найти альпиниста, который умер после падения на Колле Экклес», — гласит заметка.

Известно, что погибший совершал восхождение в компании ещё двоих человек. Они не пострадали. Прервавшие поход альпинисты будут допрошены для установления причин произошедшего.

Теги:
Из этой рубрики
Кадыров велел подготовиться к принятию беженцев-курян в Чечне
Мир

Кадыров велел подготовиться к принятию беженцев-курян в Чечне

2024/08/11, 18:05
Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана
Мир

Трагическая гибель альпиниста при покорении Монблана

2024/08/11, 17:36
Экс-премьер Бангладеш винит США в своей отставке
Мир

Экс-премьер Бангладеш винит США в своей отставке

2024/08/11, 17:23
После 15 августа Макрон определится с новым премьер-министром Франции
Мир

После 15 августа Макрон определится с новым премьер-министром Франции

2024/08/11, 16:54
Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе»
Мир

Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе»

2024/08/11, 16:25
Пезешкиан предложил кандидатуры членов нового правительства
Мир

Пезешкиан предложил кандидатуры членов нового правительства

2024/08/11, 14:36
Эмин Агаларов: Приезжал к Трампу без приглашения
Мир

Эмин Агаларов: Приезжал к Трампу без приглашения

2024/08/11, 13:38
Беспорядки в Великобритании испортили Стармеру отпуск
Мир

Беспорядки в Великобритании испортили Стармеру отпуск

2024/08/11, 13:09
Трамп уличил Харрис в плагиате
Мир

Трамп уличил Харрис в плагиате

2024/08/11, 10:33