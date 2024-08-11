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Главное Политика

Мадуро не устроил хитроумный план США с отставкой и амнистией

Мадуро не устроил хитроумный план США с отставкой и амнистией

США предлагали Николасу Мадуро амнистию от выдвинутых в 2020 году обвинений в обмен на отказ от поста президента Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Утверждается, что такие обсуждения велись в 2023 году.

«США вели переговоры о помиловании для Мадуро и его главных помощников, против которых предъявлены обвинения Минюста. Один из трёх источников заявил, что США «выложили все карты на стол», чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его [прошлого] срока», — говорится в публикации.

Подчёркивается, что США готовы предоставить гарантии не преследовать указанных людей. Однако Мадуро отказался от предложений, и его позиция, добавил источник из Каракаса, до сих пор остаётся неизменной.

Причём переговоры могут сорваться, если на выборах президента Штатов победит Дональд Трамп, который решит вести более ястребиную политику в отношении Венесуэлы.

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