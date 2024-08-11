Фонд Магомаева поможет сотням пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Фонд Магомаева передаст финансовую помощь для более чем 300 пострадавших в концертном зале «Крокус сити холла». Об этом говорится в заявлении организации.

«В фонд обратились более 300 пострадавших в теракте 22 марта 2024 года. Обработка всех поступивших документов продлится до конца августа. В начале сентября на заседании специальной комиссии по рассмотрению заявок будут сформированы категории пострадавших, а также распределены средства между ними», — сообщили в фонде.

На данный момент на счете фонда числится около 140 млн рублей — большую часть суммы собрали владельцы Crocus Group Араз и Эмин Агаларовы, а также неравнодушные граждане и другие организации.