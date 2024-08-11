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«Россия может сказать: Бог с ним, с газом, начинаем настоящую войну», – считает политолог

«Россия может сказать: Бог с ним, с газом, начинаем настоящую войну», - считает политолог

В целом, украинское внезапное для Москвы полномасштабное наступление в Курской области – это военная и политическая авантюра, которая основана на уверенности в том, что захват и удержание стратегической газоизмерительной станции «Газпрома» в Судже вынудит Россию к переговорному процессу.

Об этом в Telegram написал политолог и журналист Максим Шевченко.

«Украинцы считают, что ни при каких обстоятельствах Россия не будет штурмовать Суджу подобно Бахмуту или Авдеевке (из-за этой станции, естественно, а не по каким-либо иным причинам). Что интересы «Газпрома» превыше всего.

Авантюристическими эти расчеты являются по той причине, что Россия потенциально может сказать: «Бог с ним, с газом, начинаем настоящую войну!».

И тогда окажется, что украинцы бросили последние качественные и столь необходимые на других участках фронта резервы в пустоту и на гибель», – добавил он.

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