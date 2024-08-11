Мехрибан Алиева пожелала Магомедову новых побед и достижений

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поздравила борца Магомедхана Магомедова с бронзовой медалью летних Олимпийских игр.
«Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему спортсмену новых побед и достижений!» – написала Алиева.
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Maqomedxan Maqomedovu bürünc medal qazanması münasibətilə təbrik edirəm! İdmançımıza yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram!
Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему… pic.twitter.com/ByWmEOhqVH
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) August 11, 2024