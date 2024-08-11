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Мехрибан Алиева пожелала Магомедову новых побед и достижений

Мехрибан Алиева пожелала Магомедову новых побед и достижений

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поздравила борца Магомедхана Магомедова с бронзовой медалью летних Олимпийских игр.

«Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему спортсмену новых побед и достижений!» – написала Алиева.

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