Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни двух человек, трое пострадали (фото)

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Два человека погибли и трое получили ранения в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Шеки.

Инцидент произошел на участке автомагистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией, проходящем через село Чайгарагоюнлу Шекинского района, уточняет АПА.

Легковой автомобиль марки «Opel», которым управлял житель села Мосул Загатальского района Рамин Абдуллаев, врезался в грузовик марки «Man», которым управлял Гасан Агагасан оглу Магомедов.

В результате ДТП водитель Рамин Абдуллаев и находившаяся в его автомобиле женщина, получившие травмы различной степени тяжести, скончались на месте происшествия. Тела погибших, оказавшиеся в зажатом состоянии в автомобиле, были извлечены спасателями Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС и переданы вызванной на место происшествия медицинской бригаде. Еще трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Евлахскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Отметим, что водитель автомобиля «Opel», погибший в результате ДТП, Рамин Абдуллаев – сотрудник Загатальского районного отдела полиции.

По факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.