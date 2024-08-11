Эмин Агаларов: Приезжал к Трампу без приглашения

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Российский певец, продюсер и предприниматель Эмин Агаларов в интервью ютуб-каналу FAMETIME TV рассказал, что давно прекратил общение с бывшим президентом США Дональдом Трампом, несмотря на когда-то хорошие дружеские отношения.

В 2017 году Агаларова на Западе обвинили в том, что он может быть причастен к делу о вмешательстве России в выборы США в 2016-м. По данным американских СМИ, он вместе с отцом Аразом Агаларовым мог передать Трампу компромат на его соперницу в предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

«Сейчас у меня с ним нет никаких контактов. А в какой-то период до всей этой катавасия мы действительно с ним очень сдружились и часто, когда я, летал в Нью-Йорк, мы с ним виделись. Я приезжал к нему в офис без приглашения. Секретарь всегда ему говорил, что Эмин здесь, он говорил: заходи. Мы с ним сидели, болтали. Последняя беседа была как раз за две недели до того, как он выдвинул свою кандидатуру. Я у него спросил, слухи же ходили. Говорю: «Дональд, ты вообще собираешься баллотироваться в президенты?» Он сказал такую классную фразу: «Я выдвину кандидатуру, если я буду уверен в своей победе». И через два дня он выдвинул свою кандидатуру. И все говорили, что он никогда не выиграет. А я говорил, что точно выиграет, потому что Трамп всегда добивается своей цели», – отметил Эмин Агаларов.