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В Париже приветствовали наших олимпийцев-призеров

В Париже приветствовали наших олимпийцев-призеров

В Олимпийском доме Азербайджана в Париже состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами-призерами Олимпиады. Об этом пишет «Азертадж».

Во встрече приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, официальные представители многих международных организаций, различных стран и др.

Наши спортсмены, завоевавшие серебряные и бронзовые медали на Олимпийских играх – боксер Альфонсо Домингес и борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили, а также члены сборной по художественной гимнастике были встречены аплодисментами. Подчеркивалось, что на XXXIII летних Олимпийских играх азербайджанские спортсмены еще раз продемонстрировали всему миру свою волю и боевой дух. Выступившие пожелали спортсменам, достойно представившим Азербайджан на летних Олимпийских играх, успешной карьеры, новых достижений.

Президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев сказал, что наши спортсмены добились больших успехов на XXXIII летних Олимпийских играх. Когда при каждой победе наших спортсменов поднимался Государственный флаг Азербайджана, звучал наш Государственный гимн, все мы испытывали чувство гордости, подчеркнул он. Президент Федерации бокса Азербайджана выразил благодарность нашим спортсменам, добившимся успеха на XXXIII летних Олимпийских играх, всем, кто их поддерживал, техническому и административному персоналу, журналистам, широко и достойно освещавшим нашу победу. Он отметил, что спорт всех нас объединил. От имени участников мероприятия С.Бабаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия и возможности для развития спорта и спортсменов, всему азербайджанскому народу – за поддержку олимпийцев. Он пожелал успехов нашим спортсменам, которые примут участие в соревнованиях в последний день Олимпийских игр, выразил уверенность, что они завоюют медали.

В рамках мероприятия гостям Олимпийского дома Азербайджана были продемонстрированы и переданы в дар издания об истории Олимпийского движения в нашей стране и азербайджанской культуре, а также о спортсменах нашей сборной, участвующих в Олимпийских играх.

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