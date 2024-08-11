Рустамзаде: Турецкая авиапромышленность сделала правильный выбор

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Турецкий Hürjet — инновационный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, который может стать значительным успехом для турецкой авиационной промышленности. Военный эксперт Агиль Рустамзаде высказался в интервью ТRТ о летных и боевых возможностях этого самолета. Minval приводит его мнение без сокращений.

История этого турецкого самолета, с большой долей вероятности, станет историей успеха турецкой авиационной промышленности.

Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, крупные производители авиационной техники сосредоточились на дорогих боевых самолетах пятого поколения. В мире не так много стран, которые выпускают специализированные учебные и легкие боевые самолеты.

Хотя их возможности по доставке различных средств поражения и крупных бомб ограничены по сравнению с боевыми истребителями, они занимают важную нишу как переходные самолеты. Подготовка пилотов включает несколько этапов, и такие самолеты играют ключевую роль в этом процессе.

Этапы подготовки пилота включают базовую и основную военную подготовку. Продвинутая подготовка должна проводиться на учебно-боевом самолете.

Турецкая авиационная промышленность сделала правильный выбор — не пошла путем технологических рисков и прорывных новых технологий. Например, самолет оснащен проверенным двигателем F-404, который также используется на Gripen и F-18.

Они объединили проверенные технологические решения в одном самолете, что было поддержано опытом, накопленным при модернизации истребителей F-16. Важно отметить, что Hürjet оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет ему использовать ракеты ближнего и дальнего действия.

В итоге получился эффективный самолет, способный заменить американский T-38, предназначенный для обучения пилотов. Hürjet успешно заполняет эту нишу.

Самолет определенно точно может использоваться для специфических задач, но, как уже упоминалось, у него ограниченные боевые возможности. В будущем он может быть оснащен бортовыми системами и оптическими системами для наведения ракет с инфракрасным наведением.

Также, возможно, он сможет использовать широкий спектр свободно падающих бомб. В данный момент самолет проходит этап летных испытаний, и информации о его боевом вооружении еще недостаточно. Поэтому пока трудно точно сказать, на что он способен. Примером может служить Akıncı (турецкий тяжелый боевой БПЛА), который уже используется и продолжает интегрировать новые системы вооружения. Аналогично, самолет Hürjet может развивать новые возможности и системы вооружения. Его возможности имеют накопительный эффект. По мере его эксплуатации будут вырабатываться новые решения.

Следует отметить, что основными аналогами Hürjet являются Boeing-Saab T-7 и корейский KAI T-50 Golden Eagle. Однако их стоимость значительно выше, чем у турецкого Hürjet.

Американский самолет предназначен для различных операций и обладает более расширенными возможностями, но, как уже было сказано, и стоит гораздо дороже.