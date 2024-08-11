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Украине придется уйти с территории России?

Украине придется уйти с территории России?

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке предостерег от переоценки успехов Курской операции ВСУ.

Он выразил сомнения в стратегии Украины, задавшись вопросом, почему вместо прорыва на ключевых фронтах, таких как Харьков, Луганск, Донецк или Запорожье, было решено атаковать в Курской области.

Репке подчеркнул, что Украина, вероятно, вынуждена будет отступить из России, возможно, под международным давлением в контексте мирных переговоров. Он назвал такую стратегию рискованной, выражая надежду, что это всего лишь отвлекающий маневр перед освобождением юга и востока Украины.

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