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Мешвилдишвили: Эта награда для меня равнозначна золотой медали

Мешвилдишвили: Эта награда для меня равнозначна золотой медали

Выражаю благодарность каждому, кто внес вклад в мою победу, всему Азербайджану за поддержку. Эта награда для меня равнозначна золотой медали.

Об этом заявил член сборной Азербайджана во вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили (125 кг), завоевавший для национальной команды очередную бронзу.

Мешвилдишвили отметил, что грузинский спортсмен, которому он проиграл в полуфинале, был очень силен.

«Бронзовая медаль, завоеванная мною на Летних Олимпийских играх в Париже, еще больше мотивирует на победу в будущих соревнованиях», – приводит «Репорт» слова спортсмена.

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