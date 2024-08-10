Трамп нецензурно высказывался о Харрис

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Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно в частном порядке допускал использование нецензурной брани в своих высказываниях о кандидате на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

Об этом от осведомленных источников стало известно газете The New York Times (NYT).

Два собеседника издания утверждают, что не раз слышали мат Трампа в адрес Харрис. Другой источник заявил, что бывший президент Соединенных Штатов после попытки покушения на него отказался быть добрее. Издание допускает, что раздражительность экс-главы государства может создать хорошую почву для манипуляций с ним его близкими союзниками.