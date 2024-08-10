Байден объяснил выход из президентской гонки желанием гарантировать проигрыш Трампа

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не добиваться переизбрания на высший государственный пост стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа.
«Хотя быть президентом большая честь, я посчитал, что у меня есть обязательства перед страной сделать самое важное, что я могу. Это то, что мы должны, должны, должны победить Трампа», – отметил он в интервью телеканалу CBS, которое полностью выйдет в эфир 11 августа.
«Когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести», – сказал Байден, которому 81 год.