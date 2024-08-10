Военное безумие. Израиль бросает вызов ООН и миру

868 Просмотров

Во всех сообщениях из горячих точек неизменно фигурируют предупреждения о красных линиях, пересечение которых может вызвать фатальные последствия. Несмотря на предупреждения и сгущение красок, красные линии не только пересекаются, но и втаптываются в грязь. Мир спокойно наблюдает за хаосом, который очевидно приобретает признаки трагедии.

Это наглядно видно из ситуации, складывающейся на Ближнем и Среднем Востоке, где Тель-Авив возглавил наступление против мирных инициатив и соглашений. Он никогда не был настолько дерзким и недоговороспособным. Виной тому — безумие американского истеблишмента, который возмутительно демонстрирует безответственность, предоставляя один за другим карт-бланши своим союзникам для избиения палестинского народа и давления на соседей и оппонентов.

Кажется, что Тель-Авив увлекся актами показательных экзекуций, бросая вызов уже не только «Хезболле», Ирану, Сирии, или арабскому и исламскому сообществу, но и мировой системе. Это же надо было умудриться потребовать отставки Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша только за то, что он осмелился «сочувствовать палестинцам». Затем Тель-Авив пошел дальше, заявив, что не будет выдавать визы представителям ООН.

Вообще, удивляют параллели между происходящим на Ближнем Востоке и тем, что происходило на Южном Кавказе с участием армянских террористических групп и бандитских формирований. Об этом чуть позже. Пока же — о последних вопиющих действиях израильских военных, которые, кажется, окончательно распоясались и совершают новые преступления в отношении палестинцев.

Один из последних авиаударов израильтян пришелся по школе в лагере беженцев в Газе во время утренней молитвы. Он привел к гибели более 100 человек, десятки ранены, об этом сообщила Al Jazeera. Основанием для удара послужило предположение, что в здании якобы находился штаб ХАМАС.

ЦАХАЛ заявляет, что перед нанесением удара «были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию». Подобного рода военно-политические агитки израильтян всегда распространяются после того, как их абсолютно непропорциональные карательные меры приводят к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Израильские военные показывают, мол, смотрите, какие мы гуманные: перед тем, как стрелять пушками по воробьям, заботимся о мирных жителях. Собственно, Тель-Авив всегда пользовался этой губительной для арабов тактикой, когда мощными ударами авиации сносил целые кварталы в Бейруте и под Дамаском, Хан-Юнисе и в Секторе Газа, в других местах, прикрываясь тем, что заранее предупреждал о бомбардировках и карательных операциях.

В последние дни Тель-Авив адресовал «Хезболле» и Тегерану сообщение, в котором заявил, что в случае ударов по израильским целям нанесение вреда мирным объектам и гибель мирных жителей будет считаться пересечением красных линий. Суть послания такова, что ответные меры будут адекватными.

Возникает вопрос: а тысячи мирных граждан Палестины, Ливана, Сирии, которые погибли под жестокими ударами израильской авиации и артиллерии, разве не в счет? Может, в этом контексте фактор красных линий теряет свою значимость, потому что против бедолаг были использованы «демократические бомбы» американского производства?!

Если говорить по существу нынешних возмутительных и недопустимых событий, происходящих в горячем регионе, Израиль ведет себя неприлично. Он сознательно идет на пересечение всех красных линий, зная, что за ним стоят США и другие западные государства. При этом его, с одной стороны, одолевают страхи, особенно после удара по Тегерану, приведшего к гибели Исмаила Хании, а с другой — он проявляет дерзкое бесстыдство, давая понять: мол, я так хочу, и мне закон не писан.

Израильское общество сегодня не случайно взволновано и расколото. Тель-Авив сознательно обрушил мирный процесс, нацелившись на эскалацию. Это следствие кризиса морально-духовных качеств отдельных лиц во власти, с чем совестливые люди по определению не могут согласиться.

Трезвомыслящая часть общества всерьез обеспокоена за свое будущее с таким не поддающимся пониманию поведением правящего кластера, который умудрился сжечь все мосты доверия. Дорога к компромиссам наглухо перекрыта. Разве может такое положение дел устроить простых людей, которые обречены быть одной ногой под сводами жилищ, а другой — в бомбоубежище?!

Они понимают, что безрассудство радикального крыла действующего кабинета ведет страну к катастрофе. Не зря сегодня многие задаются вопросом — куда девалась мягкая сила мыслящей категории?

Жестокость и запредельная безответственность всегда приводят к патологическому безрассудству, в результате чего обезумевшие силы крушат всё на своём пути. Если игра без правил, которую затеял нынешний израильский кабинет, преследует цель вычеркнуть из истории палестинский народ, это заведомо проигрышный вариант. Лучше остановиться, пока линия на ужесточение не пересекла точку невозврата.

Теперь о параллелях. Армянские политические круги на протяжении последних десятилетий действовали в духе конфликтности, утверждая, что азербайджанцы и армяне психологически не могут жить рядом друг с другом. Они делали всё, чтобы продукт их больной фантазии обрел силу нормы, но горько просчитались… США и их партнёры предпринимают аналогичные действия на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе, идя наперекор всему, что связано с понятиями мира и безопасности. Случайно ли всё это?!

Отношения, основанные на вражде и неприязни, никогда не приводят к стабильности и безопасности. Это надо помнить всем, особенно тем, кто, взлетев, утратил человечность.

Между тем, Государственный департамент США заявил, что Штаты готовы выделить Израилю 3,5 млрд долларов на военные закупки. Наверное, речь идёт о гуманных видах вооружений, с помощью которых янки продолжат усилия по демократизации Ближнего Востока.

Только вот жаль, что у этого процесса было начало, но не видно конца.

Тофик Аббасов, автор Minval.az