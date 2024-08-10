В Баку помыли улицы

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Сегодня Исполнительная власть Баку провела очередной общегородской субботник.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с утра техника коммунальных служб вымыла 549 главных улиц, проспектов и дорог города, проведены широкомасштабные очистительные работы и благоустройство.

Коллективы предприятий, управлений и организаций, а также работники сферы общепита, торговли и других объектов, присоединившиеся к призыву ИВ Баку также участвовали в субботнике.

Все необходимые меры по поддержанию чистоты столицы и сохранению зеленых насаждений будут продолжены.